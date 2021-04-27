2021-04-27: В дрібному опті ціни активно змінюються

27 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.23% (-6 коп/л) до 26.15 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилася на 0.13% (-3 коп/л) до 27.11 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті не змінилося в ціні — 23.76 грн/л.
|Вид топлива
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.15
|-0.23
|0.63
|6.52
|Бензин А-95 євро
|27.11
|-0.13
|0.50
|6.59
|Дизельне пальне
|23.76
|-0.01
|-0.15
|7.67
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