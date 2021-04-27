Рубрика | Украина

Президент анонсував виробництво в Україні новітніх ядерних реакторів

Обновлено: Апрель 27, 2021. Тэги: , ,

Президент анонсував виробництво в Україні новітніх ядерних реакторів

Українська держава працює над розвитком атомної галузі для забезпечення енергетичної безпеки та синхронізації національної енергетичної системи з енергосистемою Європейського Союзу.

Серед іншого, країна має намір локалізувати технологічне виробництво для новітніх реакторів SMR-160.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі в Києві.

«Сьогодні я можу впевнено сказати, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику», — сказав Зеленський.

Зокрема, він зазначив, що Україна планує перейти до використання новітніх ядерних реакторів, зокрема, малих модульних реакторів SMR-160, оскільки має на меті локалізувати технологічне виробництво для SMR-160 в Україні.

Президент назвав символічним відвідування Гроссі України у 35-ту річницю від дня аварії на Чорнобильській АЕС. Глава держави подякував МАГАТЕ і міжнародній спільноті за увагу до чорнобильської проблематики з перших днів трагедії на атомній станції, а також за підтримку в подоланні її наслідків.

Читайте в «Терміналі» також, голова Енергоатома очікує мільярд прибутку в І кварталі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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