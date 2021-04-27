Президент анонсував виробництво в Україні новітніх ядерних реакторів

Українська держава працює над розвитком атомної галузі для забезпечення енергетичної безпеки та синхронізації національної енергетичної системи з енергосистемою Європейського Союзу.



Серед іншого, країна має намір локалізувати технологічне виробництво для новітніх реакторів SMR-160.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі в Києві.

«Сьогодні я можу впевнено сказати, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику», — сказав Зеленський.

Зокрема, він зазначив, що Україна планує перейти до використання новітніх ядерних реакторів, зокрема, малих модульних реакторів SMR-160, оскільки має на меті локалізувати технологічне виробництво для SMR-160 в Україні.

Президент назвав символічним відвідування Гроссі України у 35-ту річницю від дня аварії на Чорнобильській АЕС. Глава держави подякував МАГАТЕ і міжнародній спільноті за увагу до чорнобильської проблематики з перших днів трагедії на атомній станції, а також за підтримку в подоланні її наслідків.

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