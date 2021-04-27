В ГПУ назвали винних у вибуху у житлового будинку на Позняках

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах розслідування за фактом вибуху влітку 2020 року у житловому будинку на Позняках повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, першому заступнику голови правління АТ «Київгаз» та ще чотирьом службовим особам акціонерного товариства – трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці (ч. 2 ст. 272 КК України).

Про це пише пресслужба ГПУ.

«Відповідно до висновку комплексної судової експертизи, службові особи АТ «Київгаз» під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької допустили порушення вимог низки нормативно-правових актів в частині встановлення технологічної перемички – байпасу у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу. В результаті цих порушень 21 червня 2020 року відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 людей та травмування 3″, — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.