Зустріч глав делегацій ОПЕК перенесли на день

Альянс ОПЕК+ у вівторок, 27 квітня, проведе засідання міністерського моніторингового комітету – на день раніше, ніж було заплановано.

Про це повідомляє РІA Hовості з посиланням на два джерела в делегаціях альянсу.

Початок засідання, яке вже традиційно відбудеться в онлайн-форматі, заплановано на 15.00 за київським часом.

Зустріч всіх глав-делегацій альянсу ОПЕК+ також відбудеться у вівторок, 27 квітня.

У понеділок генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо, виступаючи на засіданні Техкомітету експертів ОПЕК+, заявив про наявність позитивних сигналів щодо відновлення світової економіки і перспектив нафтової галузі. Однак він також підкреслив, що є багато факторів, які все ще потребують ретельного моніторингу і пильності.

Сам Техкомітет ОПЕК+ при цьому підвищив прогноз по зростанню світового попиту на нафту в 2021 році до 6 мільйонів барелів на добу з березневої оцінки в 5,6 мільйона барелів. Але одночасно було відзначено вплив спалахів захворюваності коронавірусом в Бразилії і Індії, які можуть «зірвати» процес відновлення попиту на сировину.

Читайте в «Терміналі», ОПЕК переглянув прогноз, зроблений місяць назад, щодо попиту на нафту у 2020 році – падіння виявилося меншим, ніж очікувалося, а також трохи підвищив оцінку зростання споживання нафти у 2021 році.

