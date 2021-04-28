2021-04-28: Дрібнооптові покупці купували пальне за вчорашніми цінами

28 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні ціни на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті не змінилися.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася- 26.16 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день не змінилася — 27.12 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті не змінилося в ціні — 23.75 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.16
|0.01
|0.72
|6.77
|Бензин А-95 євро
|27.12
|0.01
|0.55
|6.82
|Дизельне пальне
|23.75
|-0.00
|0.17
|7.88
Довідково:
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