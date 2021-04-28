2021-04-28: На тлі ставки ОПЕК+ на більший попит на ринку, корегуються ціни на нафту

Обновлено: Апрель 28, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-28: На тлі ставки ОПЕК+ на більший попит на ринку, корегуються ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 66,61 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:50, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,29%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,12 долара за барель, додавши 0,29%.

Нафта подорожчала після того, як ОПЕК+ підтвердила, що продовжить реалізацію планів із додавання на ринок додаткових барелів, попри те, що відновлення поширення коронавірусу в деяких регіонах, включаючи Індію, затьмарює перспективи попиту.

За словами делегатів, ОПЕК+ пропустить заплановану на середу зустріч на рівні міністрів після погодження того, що буде дотримуватися свого плану зі збільшення поставок на 2 мільйони барелів на день протягом наступних трьох місяців. Наступне засідання відбудеться на початку червня, сказав один з делегатів, пише Bloomberg.

Трейдери в середу очікують публікацію даних про запаси енергоносіїв у США, пише «Investing.com».

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:31 мск становила $ 66,58 за барель, що на $ 0,16 (0,24%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,77 (1,2%) — до $ 66,42 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 63,06 за барель, що на $ 0,12 (0,19%) нижче рівня на закриття попередньої сесії. У вівторок вартість цих контрактів виросла на $ 1,03 (1,7%) — до $ 62,94 за барель. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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