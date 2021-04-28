2021-04-28: На тлі ставки ОПЕК+ на більший попит на ринку, корегуються ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 66,61 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:50, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,29%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,12 долара за барель, додавши 0,29%.

Нафта подорожчала після того, як ОПЕК+ підтвердила, що продовжить реалізацію планів із додавання на ринок додаткових барелів, попри те, що відновлення поширення коронавірусу в деяких регіонах, включаючи Індію, затьмарює перспективи попиту.

За словами делегатів, ОПЕК+ пропустить заплановану на середу зустріч на рівні міністрів після погодження того, що буде дотримуватися свого плану зі збільшення поставок на 2 мільйони барелів на день протягом наступних трьох місяців. Наступне засідання відбудеться на початку червня, сказав один з делегатів, пише Bloomberg.

Трейдери в середу очікують публікацію даних про запаси енергоносіїв у США, пише «Investing.com».



Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:31 мск становила $ 66,58 за барель, що на $ 0,16 (0,24%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,77 (1,2%) — до $ 66,42 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 63,06 за барель, що на $ 0,12 (0,19%) нижче рівня на закриття попередньої сесії. У вівторок вартість цих контрактів виросла на $ 1,03 (1,7%) — до $ 62,94 за барель.