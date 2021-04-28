Кабмін призначив т.в.о міністра енергетики

Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики призначено заступника міністра енергетики Юрія Бойка.
Про це пише пресслужба уряду.
«Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики призначено заступника міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 квітня кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України».
Під час засідання розглянуто звіт про діяльність державної компанії НАК «Нафтогаз України» у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК «Нафтогаз України» у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК «Нафтогаз України» у 2020 році визнано незадовільною.