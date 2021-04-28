Мінекономіки: дефіциту дизпалива в Україні немає

Під час наради в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо питання балансу дизельного пального ключові стейкхолдери нафтогазового ринку повідомили, що на травень планується збільшення постачання дизпалива до України з Республіки Білорусь, Литви, Угорщини, Туреччини, шляхом збільшення постачання морським транспортом.

Про це йдеться на сайті міністерства.

«Мінекономіки в щоденному режимі здійснює моніторинг залишків дизельного палива. Станом на сьогодні місячний об’єм дизпалива на ринку України є оптимальним та збалансованим для забезпечення усіх необхідних ринкових процесів», — йдеться у повідомленні.

Водночас з метою недопущення дефіциту дизпалива на ринку України, Мінекономіки та представники АТ «Укрзалізниця» домовились, що у разі необхідності буде забезпечена додаткова доставка з портів палива, ввезеного на територію України морським транспортом. Для цього «Укрзалізниця» має всі резерви.

Також трейдери дизельного пального повідомили, що на травень планується збільшення постачання дизпалива до України з Республіки Білорусь, Литви, Угорщини, Туреччини, в тому числі шляхом збільшення поставок морським транспортом.

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