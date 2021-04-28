Міненерго оновило Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2021 рік

Міністерство енергетики оновило Прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2021 рік, попередній варіант якого було затверджено у листопаді минулого року.

Інформує Міненерго.

За підсумками 2021 року очікується суттєве збільшення обсягів виробництва електричної енергії — на 4,9% у порівнянні із 2020 роком — до 156,1 млрд кВт-год. Попередній прогноз передбачав їх збільшення на 1,5%.

Також переглянуто і очікувані обсяги споживання електроенергії. Наразі прогнозується, що воно зросте на 4,4% порівняно з минулим роком — до 150,7 млрд кВт-год. Попередній прогноз передбачав їх збільшення на 0,5%.

Насамперед збільшення виробництва електроенергії порівняно з минулим роком відбуватиметься за рахунок зростання генерації на атомних (з 76,2 млрд кВт год у 2020 році до прогнозованих 81,3 млрд кВт-год у 2021 році) та гідроелектростанціях (у 2020 році вироблено 6,0 млрд кВт-год та очікується 7,4 млрд кВт-год у 2021 році).

Так, збільшення прогнозних обсягів виробництва на АЕС передбачено за рахунок очікуваного зростання попиту на електричну енергію та проведеної оптимізації графіків ремонтів основного обладнання енергогенеруючих компаній, затверджених наказом Міненерго 19 квітня 2021 року. Така оптимізація дозволить збільшити потужність ДП «НАЕК «Енергоатом» в енергодефіцитний період та максимально залучити енергоблоки АЕС до роботи під час проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 року.

Водночас виробництво електроенергії тепловою генерацією (ТЕС і ТЕЦ) відповідатиме рівню минулого року (52,4 млрд кВт-год), що на 1,6 млрд кВт-год менше, ніж за попереднім прогнозним балансом.

У свою чергу виробництво електроенергії з альтернативних джерел, з огляду на фактичні метеорологічні умови, встановлену потужність відновлюваної енергетики та динаміку введення нових об’єктів з ВДЕ, очікується на рівні 12,0 млрд кВт-год (у 2020 році вироблено 11,1 млрд кВт-год, а попереднім прогнозним балансом на 2021 рік було передбачено 13,4 млрд кВт-год).

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