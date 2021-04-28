Міненерго оновило Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2021 рік

Обновлено: Апрель 28, 2021. Тэги: ,

Міненерго оновило Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2021 рік

Міністерство енергетики оновило Прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на 2021 рік, попередній варіант якого було затверджено у листопаді минулого року.

Інформує Міненерго.

За підсумками 2021 року очікується суттєве збільшення обсягів виробництва електричної енергії — на 4,9% у порівнянні із 2020 роком — до 156,1 млрд кВт-год. Попередній прогноз передбачав їх збільшення на 1,5%.

Також переглянуто і очікувані обсяги споживання електроенергії. Наразі прогнозується, що воно зросте на 4,4% порівняно з минулим роком  — до 150,7 млрд кВт-год. Попередній прогноз передбачав їх збільшення на 0,5%.

Насамперед збільшення виробництва електроенергії порівняно з минулим роком відбуватиметься за рахунок зростання генерації на атомних (з 76,2 млрд кВт год у 2020 році до прогнозованих 81,3 млрд кВт-год у 2021 році) та гідроелектростанціях (у 2020 році вироблено 6,0 млрд кВт-год та очікується 7,4 млрд кВт-год у 2021 році).

Так, збільшення прогнозних обсягів виробництва на АЕС передбачено за рахунок очікуваного зростання попиту на електричну енергію та проведеної оптимізації графіків ремонтів основного обладнання енергогенеруючих компаній, затверджених наказом Міненерго 19 квітня 2021 року.  Така оптимізація дозволить збільшити потужність ДП «НАЕК «Енергоатом» в енергодефіцитний період та максимально залучити енергоблоки АЕС до роботи під час проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 року.

Водночас виробництво електроенергії тепловою генерацією (ТЕС і ТЕЦ) відповідатиме рівню минулого року (52,4 млрд кВт-год), що на 1,6 млрд кВт-год менше, ніж за попереднім прогнозним балансом.

У свою чергу виробництво електроенергії з альтернативних джерел, з огляду на фактичні метеорологічні умови, встановлену потужність відновлюваної енергетики та динаміку введення нових об’єктів з ВДЕ, очікується на рівні 12,0 млрд кВт-год (у 2020 році вироблено 11,1 млрд кВт-год, а попереднім прогнозним балансом на 2021 рік було передбачено 13,4 млрд кВт-год).

Читайте у Терміналі: Міненерго оновило план-графік ремонтів електростанцій та ТЕЦ.

Автор:

(Всего статей: 18018)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: