УЕБ: «Укргазвидобування» реалізувало весь виставлений обсяг скрапленого газу

На Українській енергетичній біржі відбувся аукціон, на якому «Укргазвидобування» реалізувало весь виставлений обсяг скрапленого газу на внутрішньому ринку.
Про це пише пресслужба УЕБ.
На аукціон були представлені позиції виробництва Шебелинського ВПГКН, Тимофіївського, Яблунівського, Юліївського ВПГ АТ «Укргазвидобування» та ТЦСК «Базилівщина» загальним обсягом 1805 т.
За результатами аукціону реалізовано весь обсяг скрапленого газу, на загальну суму 42,07 млн грн. Середньозважена ціна склала 23 193.00 грн за тонну ресурсу, що транспортується автотранспортом, та 23 391.54 грн за тонну транспортуванням залізницею/автотранспортом. За результатами аукціону переможцями стали 30 учасників.
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