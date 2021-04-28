Уряд призначив нового голову правління НАК «Нафтогаз України»

Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України».
Ухвалено рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія Нафтогаз України», пише пресслужба уряду.
«З 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України», представників держави у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича», — йдеться у повідомленні.
За результатами засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України» нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі. Водночас оголошено конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад чотирьох незалежних членів Наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Відповідно, незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.