2021-04-29: Ціни на нафту зростають на сигналах збільшення попиту

Обновлено: Апрель 29, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-29: Ціни на нафту зростають на сигналах збільшення попиту

Ціни на нафту зростають на сигналах посилення попиту на ключових ринках.

Так, індикатор попиту на нафтопродукти в США виріс до максимуму більш ніж за два місяці, пише «Investing.com», посилаючись на агентство Bloomberg.

При цьому дані Міненерго США, показали максимальне з початку березня зниження запасів дистилятів в країні.

Споживання пального в Китаї може збільшитися з урахуванням майбутніх тривалих вихідних, оскільки жителі КНР традиційно активно подорожують під час свят.

«Пандемія COVID-19 триває, однак попит на нафту стійко відновлюється завдяки зростанню споживання в США і материковому Китаї, — зазначив віцепрезидент консалтингової компанії IHS Markit Віктор Шум.

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск у четвер становить $67,44 за барель, що на $0,17 (0,25%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подорожчали на $0,85 (1,3%) — до $67,27 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $64,01 за барель, що на $0,15 (0,23%) вище рівня на закриття попередньої сесії. У середу вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,92 (1,5%) — до $ 63,86 за барель.

Читайте в «Терміналі» також, на тлі ставки ОПЕК+ на більший попит на ринку, корегуються ціни на нафту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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