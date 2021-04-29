2021-04-29: Ціни на нафту зростають на сигналах збільшення попиту

Ціни на нафту зростають на сигналах посилення попиту на ключових ринках.



Так, індикатор попиту на нафтопродукти в США виріс до максимуму більш ніж за два місяці, пише «Investing.com», посилаючись на агентство Bloomberg.

При цьому дані Міненерго США, показали максимальне з початку березня зниження запасів дистилятів в країні.

Споживання пального в Китаї може збільшитися з урахуванням майбутніх тривалих вихідних, оскільки жителі КНР традиційно активно подорожують під час свят.

«Пандемія COVID-19 триває, однак попит на нафту стійко відновлюється завдяки зростанню споживання в США і материковому Китаї, — зазначив віцепрезидент консалтингової компанії IHS Markit Віктор Шум.

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск у четвер становить $67,44 за барель, що на $0,17 (0,25%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подорожчали на $0,85 (1,3%) — до $67,27 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $64,01 за барель, що на $0,15 (0,23%) вище рівня на закриття попередньої сесії. У середу вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,92 (1,5%) — до $ 63,86 за барель.

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