2021-04-29: В дрібному опті ціни на пальне коливалися

29 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні ціни на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті не значно зросли.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро збільшилася на 0.12% (3 коп/л) до 26.19 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день збільшилася на 0.10% (3 коп/л) до 27.15 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті збільшилося в ціні на 0.31% (7 коп/л) до 23.83 грн/л..
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.19
|0.12
|0.81
|6.87
|Бензин А-95 євро
|27.15
|0.10
|0.66
|6.94
|Дизельне пальне
|23.83
|0.31
|0.46
|8.29
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