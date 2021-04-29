Депутати призначили нового керівника Міністерства енергетики

Верховна Рада підтримала призначення віцепрезидента «Енергоатома» Германа Галущенка міністром енергетики.



За відповідне рішення проголосували 305 депутатів, пише «Термінал».



Нагадаємо, представники партії «Слуга народу» ще 22 квітня обговорили кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики. Напередодні його кандидатуру підтримав і Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Галущенко обіймає посаду віцепрезидента НАЕК «Енергоатом» з травня 2020 року. У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.