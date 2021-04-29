Коболєв: Уряд ставить хрест на реформі корпоративного управління

У мене, безперечно, є претензії до рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління.



Написав на сторінці у Фейсбук ексочільник НАК «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава й українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє (28-04 -ред.) рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати», — написав Коболєв.

Він також додав, що не має наміру підставляти під удар Нафтогаз.

«Зараз основне завдання команди — зберегти динаміку роботи, яка встановилася в нас протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи.Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку. Остання приємність, яку дозволив собі як очільник Нафтогазу, — підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі», — додав Андрій Коболєв.

«Термінал» писав, уряд призначив нового голову правління НАК «Нафтогаз України».