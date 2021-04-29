Коболєв: Уряд ставить хрест на реформі корпоративного управління

Обновлено: Апрель 29, 2021. Тэги: ,

Коболєв: Уряд ставить хрест на реформі корпоративного управління

У мене, безперечно, є претензії до рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління.

Написав на сторінці у Фейсбук ексочільник НАК «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава й українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє (28-04 -ред.) рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати», — написав Коболєв.

Він також додав, що не має наміру підставляти під удар Нафтогаз.

«Зараз основне завдання команди — зберегти динаміку роботи, яка встановилася в нас протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи.Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку. Остання приємність, яку дозволив собі як очільник Нафтогазу, — підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі», — додав Андрій Коболєв.

«Термінал» писав, уряд призначив нового голову правління НАК «Нафтогаз України».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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