Міненерго на 1 липня представить нову модель ПСО на оптовому ринку електричної енергії — Галущенко

Міністерство енергетики на 1 липня 2021 роки представить нову модель спеціальних зобов’язань щодо забезпечення електроенергією населення.
Про це сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.
«Напередодні (28-04 -ред.) була продовжена стара модель ПСО на два місяці. Це означає, що на 1 липня ми представимо нову модель», — сказав Галущенко під час відповідей на запитання депутатів на засіданні парламенту 29 квітня.
За його словами, нова модель буде враховувати всі питання забезпечення населення електроенергією, в тому числі розглядається питання формування тарифів в залежності від обсягів споживання.
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