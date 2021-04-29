Нафтогаз запропонував ТКЕ укладати договори на купівлю газу з 1 травня

ГК «Нафтогаз Трейдинг» направив великим виробникам теплової енергії пропозиції щодо укладання контрактів на постачання природного газу на комерційних засадах з 1 травня 2021 року.

Це пов’язано із запланованим завершенням дії ПСО для теплокомуненерго (ТКЕ), пише пресслужба Нафтогазу.

«Ціна газу на травень встановлена на рівні 8325 грн (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за 1000 куб. м. У порівнянні з ціною ПСО на квітень, газ для ТКЕ від компанії Групи Нафтогаз подорожчає на 6% через високий попит, що зберігається в умовах прохолодної погоди та зниження запасів газу в ПСГ. При цьому, ціна газу з постачанням у травні на Українській енергетичній біржі (УЕБ) сягає 9296 грн за 1000 куб. м», — йдеться у повідомленні.

ГК «Нафтогаз Трейдинг» вже підписав перші контракти із комунальними підприємствами Києва та Харкова, в тому числі — із ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», що гарантує забезпечення мешканців цих міст гарячою водою у травні.

Читайте в «Терміналі», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» надіслало 30 збутовим підприємствам по всій країні комерційні пропозиції щодо річного контракту на постачання газу із фіксованою ціною.