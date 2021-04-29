Нафтогаз запропонував ТКЕ укладати договори на купівлю газу з 1 травня

Обновлено: Апрель 29, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз запропонував ТКЕ укладати договори на купівлю газу з 1 травня

ГК «Нафтогаз Трейдинг» направив великим виробникам теплової енергії пропозиції щодо укладання контрактів на постачання природного газу на комерційних засадах з 1 травня 2021 року.

Це пов’язано із  запланованим завершенням дії ПСО для теплокомуненерго (ТКЕ), пише пресслужба Нафтогазу.

«Ціна газу на травень встановлена на рівні 8325 грн (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за 1000 куб. м. У порівнянні з ціною ПСО на квітень, газ для ТКЕ від компанії Групи Нафтогаз подорожчає на 6% через високий попит, що зберігається в умовах прохолодної погоди та зниження запасів газу в ПСГ. При цьому, ціна газу з постачанням у травні на Українській енергетичній біржі (УЕБ) сягає 9296 грн за 1000 куб. м», — йдеться у повідомленні.

ГК «Нафтогаз Трейдинг» вже підписав перші контракти із комунальними підприємствами Києва та Харкова, в тому числі — із ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», що гарантує забезпечення мешканців цих міст гарячою водою у травні.

Читайте в «Терміналі», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» надіслало 30 збутовим підприємствам по всій країні комерційні пропозиції щодо річного контракту на постачання газу із фіксованою ціною.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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