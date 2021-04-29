Ситуація з несанкціонованими відборами газу вийшла з-під контролю — Оператор ГТС України

У березні 2021 року учасники ринку несанкціоновано відібрали 754 млн куб. м газу з системи магістральних газогонів. З них 89%, або 674 млн куб. м, – відбори операторів ГРМ (обл- та міськгазів). Приріст заборгованості перед ОГТСУ та нових нарахувань до сплати склав 4,8 млрд грн.

Інформує Оператор ГТС України.

Всього з початку 2021 року відбори газу облгазами для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) зросли в 20 разів. Сукупна заборгованість перед ОГТСУ та нарахування до сплати* – 9,9 млрд грн, з яких 3,5 млрд грн – це вже протерміновані борги.

Найбільшими боржниками компанії залишаються Донецькоблгаз (724 млн грн) та Тернопільміськгаз (435 млн грн). З початку 2020 року вони заборгували 1 159 млн грн, а нові нарахування до сплати, які мають бути погашені протягом травня і червня 2021 року відповідно до Постанови НКРЕКП №235 від 17.02.2021 р., склали ще 212 млн грн. Наразі НКРЕКП анулювало ліцензію з розподілу газу Донецькоблгазу. А перевірка правоохоронних органів виявила документи та обладнання, що свідчать про зловживання Донецькоблгазу, які призвели до збитків держави.

Найбільшу динаміку зростання негативних небалансів у 1 кварталі 2021 року продемонстрували Київоблгаз (306 млн грн боргів і 856 млн грн нарахувань до сплати), Львівгаз (216 та 621 млн грн), Харківгаз (124 та 437 млн грн), Дніпропетровськгаз (121 та 408 млн грн).

Проблема несплати за небаланси, утворені через несанкціонований відбір газу операторами ГРМ, залишається невирішеною з 2015 року. Це призвело до накопичення безнадійної заборгованості у попереднього оператора ГТС (АТ «Укртрансгаз») у розмірі більше 44 млрд грн.

Раніше Термінал писав, що контрагенти заборгували Нафтогазу понад 95 млрд гривень.