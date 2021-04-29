«Турецький потік» в 2020 році був завантажений на 43%, «Блакитний потік» — на 55%

Газопровід «Турецький потік» у перший рік своєї роботи, був завантажений приблизно на 43% від проєктної потужності.

Про це пише АНГІ.

У звітному році по газопроводу транспортовано 13,51 млрд куб. м природного газу. Крім турецьких споживачів, які отримують газ по першій нитці, протягом 2020 р другій нитці газопроводу російський газ також почали отримувати споживачі Болгарії, Греції, Північній Македонії та Румунії.

Поставки газу в Туреччину по магістралі «Блакитний потік» у 2020 році скоротилися до 8,76 млрд куб. м з 11,1 млрд куб. м у 2019 році.

Газопровід «Турецький потік», по якому російський газ йде через Чорне море до Туреччини й далі на південь Європи, запрацював у січні 2020 року. Він складається з двох паралельних ниток загальною пропускною спроможністю 31,5 млрд куб. м. Газопровід «Блакитний потік» запрацював у 2003 році. Проєктна потужність газопроводу складає 16 млрд куб. м газу в рік.

Читайте в «Терміналі» також, Україна в 2020 році транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році у зв’язку з будівництвом «Турецького потоку». Так, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту. Про це заявив під час онлайн-дискусії щодо незалежності Оператора, генеральний директор компанії Сергій Макогон.