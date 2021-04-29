Укренерго в 2020 році отримало чистий збиток 27,5 млрд грн

ПрАТ » НЕК «Укренерго» в 2020 році отримало 27 млрд 498,47 млн грн чистого збитку проти 1 млрд 857,391 млн грн чистого прибутку за 2019-й згідно зі звітом, оприлюдненим у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Передає Інтерфакс-Україна.

Чистий дохід компанії в минулому році зріс в 2,2 рази (на 31 млрд 921,281 млн грн) – до 58 млрд 249,46 млн грн. Валовий збиток склав 24 млрд 949,916 млн грн проти 6 млрд 52,253 млн грн валового прибутку в 2019-му.

Раніше в Укренерго неодноразово відзначали, що основна діяльність оператора з передачі і диспетчеризації в 2020 році є прибутковою, тоді як збитки пов’язані з покладеними на компанію спеціальними зобов’язаннями по населенню і покриттю «зеленого» тарифу перед ДП «Гарантований покупець», витрати по яких повністю не покриваються встановлюваним тарифом.

Раніше Термінал писав, що 2020 рік був збитковим для Нафтогазу.