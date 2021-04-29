Укренерго в 2020 році отримало чистий збиток 27,5 млрд грн

Обновлено: Апрель 29, 2021. Тэги: ,

Укренерго в 2020 році отримало чистий збиток 27,5 млрд грн

ПрАТ » НЕК «Укренерго» в 2020 році отримало 27 млрд 498,47 млн грн чистого збитку проти 1 млрд 857,391 млн грн чистого прибутку за 2019-й згідно зі звітом, оприлюдненим у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Передає Інтерфакс-Україна.

Чистий дохід компанії в минулому році зріс в 2,2 рази (на 31 млрд 921,281 млн грн) – до 58 млрд 249,46 млн грн. Валовий збиток склав 24 млрд 949,916 млн грн проти 6 млрд 52,253 млн грн валового прибутку в 2019-му.

Раніше в Укренерго неодноразово відзначали, що основна діяльність оператора з передачі і диспетчеризації в 2020 році є прибутковою, тоді як збитки пов’язані з покладеними на компанію спеціальними зобов’язаннями по населенню і покриттю «зеленого» тарифу перед ДП «Гарантований покупець», витрати по яких повністю не покриваються встановлюваним тарифом.

Раніше Термінал писав, що 2020 рік був збитковим для Нафтогазу.

Автор:

(Всего статей: 18027)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: