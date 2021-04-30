2021-04-30: Ціни на АЗС в останній день квітня не змінилися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 30 квітня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися без змін.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася — 27.66 грн / л, бензину А-95 євро — становить 29.41 грн / л. Дизельне пальне євро — 28.66 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 30 квітня 2021 р не змінився в ціні — 15.78 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.66
|18.50
|0.00
|0.16
|Бензин А-95 евро
|29.41
|20.20
|0.00
|0.21
|Дизельное топливо Евро
|28.66
|18.00
|0.00
|0.22
|Сжиженный газ
|15.78
|11.15
|0.00
|0.07
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