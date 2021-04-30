2021-04-30: Ціни на нафту знижуються після зростання до шеститижневих максимумів

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п’ятницю зранку під час торгів впали в ціні до 68,14 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:24, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,61%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,49 долара за барель, втративши 0,80%.

Ціни на нафту впали в п’ятницю після досягнення максимуму за шість тижнів, оскільки побоювання з приводу ширших карантинних обмежень в Індії й Бразилії для стримування пандемії COVID-19 звели нанівець оптимістичні прогнози щодо літнього попиту на паливо і відновлення економіки, пише Reuters.

Тиск на ринок також надають побоювання з приводу погіршення епідеміологічної ситуації в інших країнах, включаючи Японію і Бразилію, кажуть аналітики ANZ, відзначаючи можливе погіршення попиту в обох країнах на тлі спалаху захворюваності й нових обмежень, пише «Investing.com».

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск в п’ятницю становить $ 68,08 за барель, що на $ 0,48 (0,7%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 1,29 (1,9%) — до $ 68,56 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,57 (0,88%) — до $ 64,44 за барель У четвер вартість цих контрактів збільшилася на $ 1,15 (1,8%) — до $ 65,01 за барель.