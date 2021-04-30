АМКУ визнав Міненерго та окремих учасників ринку порушниками конкурентного законодавства

Обновлено: Апрель 30, 2021. Тэги: ,

АМКУ визнав Міненерго та окремих учасників ринку порушниками конкурентного законодавства

АМКУ ухваливв рішення накласти штрафи на ДП  «Держвуглепостач», ТОВ «ДТЕК Трейдінг», АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго»,ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «Центренерго», ПрАТ «Черкаське хімволокно» у розмірі 775 483 270 грн.

Про це пише пресслужба АМКУ.

«Під час розслідування справ Комітетом було встановлено, що Міністерство рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни однієї вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до відповідного рівня. Вказане підтверджується протоколами нарад з питань визначення граничної ціни на вугілля. При цьому на нарадах були присутні також представники приватних компаній – постачальників та споживачів енергетичного вугілля», — йдеться у повідомленні.

Суб’єкти господарювання – учасники нарад постачали понад 80% усього енергетичного вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ. На цих же нарадах були присутні також виробники електричної енергії (ТЕС і ТЕЦ), які споживають понад 95% усього енергетичного вугілля, що використовується для потреб цієї галузі.

Через деякий час відповідачі зазначали в угодах ціни на постачання енергетичного вугілля, схожі з тими, що визначались на нарадах у Міністерстві. Така ситуація тривала майже три роки.

Тому Комітетом ухвалено рішення, яким визнано порушення Міністерства,  що полягало у створенні умов учасникам ринку енергетичного вугілля для вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

У іншій справі, де фігурантами є окремі учасники вказаного ринку, виявлено, зокрема, що динаміка зміни ціни у постачальників вугілля — ТОВ «ДТЕК Трейдінг» та  ДП «Держвуглепостач» відповідає динаміці зміни граничної ціни. При цьому на ринку енергетичного вугілля були відсутні об’єктивні причини для одночасної та рівномірної зміни його ціни.

Аналіз середньозважених базових цін також свідчить, що у період серпня 2016-го – червня 2019-го років АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПрАТ «Черкаське хімволокно» та ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» купували енергетичне вугілля за базовими цінами, схожими з граничними цінами, визначеними на нарадах у Міненерговугіллі.

Коефіцієнти кореляції свідчать про чіткий зв’язок цінових траєкторій відповідачів та цін, рекомендованих Міністерством. Динаміка зміни базових цін вугілля, яке купували зазначені компанії, також відповідає динаміці граничних цін, встановлених Міненерговугіллям.

Це свідчить про схожі дії, які є порушенням, передбаченим ч.3 ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Читайте в «Терміналі«, АМКУ застерігає мережі АЗС від завищення цін на пальне та створення штучного дефіциту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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