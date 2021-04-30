АМКУ визнав Міненерго та окремих учасників ринку порушниками конкурентного законодавства

АМКУ ухваливв рішення накласти штрафи на ДП «Держвуглепостач», ТОВ «ДТЕК Трейдінг», АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго»,ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «Центренерго», ПрАТ «Черкаське хімволокно» у розмірі 775 483 270 грн.

Про це пише пресслужба АМКУ.

«Під час розслідування справ Комітетом було встановлено, що Міністерство рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни однієї вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до відповідного рівня. Вказане підтверджується протоколами нарад з питань визначення граничної ціни на вугілля. При цьому на нарадах були присутні також представники приватних компаній – постачальників та споживачів енергетичного вугілля», — йдеться у повідомленні.

Суб’єкти господарювання – учасники нарад постачали понад 80% усього енергетичного вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ. На цих же нарадах були присутні також виробники електричної енергії (ТЕС і ТЕЦ), які споживають понад 95% усього енергетичного вугілля, що використовується для потреб цієї галузі.

Через деякий час відповідачі зазначали в угодах ціни на постачання енергетичного вугілля, схожі з тими, що визначались на нарадах у Міністерстві. Така ситуація тривала майже три роки.

Тому Комітетом ухвалено рішення, яким визнано порушення Міністерства, що полягало у створенні умов учасникам ринку енергетичного вугілля для вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

У іншій справі, де фігурантами є окремі учасники вказаного ринку, виявлено, зокрема, що динаміка зміни ціни у постачальників вугілля — ТОВ «ДТЕК Трейдінг» та ДП «Держвуглепостач» відповідає динаміці зміни граничної ціни. При цьому на ринку енергетичного вугілля були відсутні об’єктивні причини для одночасної та рівномірної зміни його ціни.

Аналіз середньозважених базових цін також свідчить, що у період серпня 2016-го – червня 2019-го років АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПрАТ «Черкаське хімволокно» та ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» купували енергетичне вугілля за базовими цінами, схожими з граничними цінами, визначеними на нарадах у Міненерговугіллі.

Коефіцієнти кореляції свідчать про чіткий зв’язок цінових траєкторій відповідачів та цін, рекомендованих Міністерством. Динаміка зміни базових цін вугілля, яке купували зазначені компанії, також відповідає динаміці граничних цін, встановлених Міненерговугіллям.

Це свідчить про схожі дії, які є порушенням, передбаченим ч.3 ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

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