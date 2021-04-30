ГарПок перерахував мільярд кредиту «Укренерго» на погашення боргів

Держпідприємство «Гарантований покупець»перерахувало останній транш НАЕК «Енергоатом» і генерації з відновлюваних джерел в рахунок погашення боргів за 2020 рік через кошти, отримані від НЕК «Укренерго» в рамках кредитної лінії трьох держбанків в розмірі 10,25 млрд грн.
Остання виплата склала сумарно 1 млрд грн, пише пресслужба ДП.
«29 квітня підприємство одержало 1 млрд грн від» Укренерго «для погашення заборгованості за 2020 рік. Кошти стали фінальним перерахуванням в рамках виділеного» Укренерго «кредиту і були порівну розділені між об’єктами ВДЕ і» Енергоатомом «відповідно до розпорядження НКРЕКП», — йдеться у повідомленні.
Держпідприємство зазначає, що після цього рівень оплати електроенергії за «зеленим тарифом» за 2020 рік зріс до 66%. «Крім того, підприємство виконало доплату за поточний рік:» зелена «електроенергія січня, лютого та березня поки оплачена на 93%», — наголошується в повідомленні.