ПАТ «Укрнафта» завершила 2020 рік з прибутком

В 2020 році ПАТ «Укрнафта» вдалося вирішити проблему податкового боргу, виконати план з видобутку нафти і природного газу, показати відмінні результати у сфері охорони праці, забезпечити сувору фіскальну дисципліну та зберегти робочі місця і соціальні гарантії для працівників. Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 4,3 млрд грн проти збитку в 4,1 млрд грн в 2019 році та стало найбільшим платником податків в Україні, спрямувавши до державного бюджету 47,5 млрд грн.

Повідомляє Укрнафта.

Незважаючи на нестабільну макроекономічну ситуацію та суттєве падіння цін на нафту, газ та попиту на нафтопродукти за підсумками 2020 року, ПАТ «Укрнафта» вдалося виконати план з видобутку та не допустити значного падіння показників видобутку. Обсяг видобутку нафти з конденсатом склав 1,5 млн тон, природного газу – 1,13 млрд м3. Виробництво скрапленого газу досягло 117 тис. тон.

Основну увагу було приділено операціям на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. В цілому, за минулий рік «Укрнафта» провела 2 операції гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт (КРС) на 133 свердловинах, виконала 24 операції за допомогою колтюбінгових установок без бригади КРС, провела 20 операцій з інтенсифікації видобутку та вивела з бездії 107 свердловин. Завдяки цим заходам компанії вдалося отримати додатково 145,4 тис. т нафти і конденсату і 79,4 млн м3 природного газу.

У 2020 році чистий дохід від реалізації продукції збільшився порівняно з 2019 роком на 7,3 млрд грн до 35,5 млрд грн. Основним чинником росту чистого доходу в 2020 році було завершення газової угоди і, як наслідок, реалізація природного газу 2006 року видобутку для НАК «Нафтогаз України» в обсязі 2,061 млрд м³ на суму 12,5 млрд грн (без ПДВ).

Чистий дохід від реалізації нафти з конденсатом склав 0,9 млрд грн. Протягом 2020 року ПАТ «Укрнафта» продовжило працювати в умовах регуляторних обмежень на продаж нафти і газового конденсату через державні аукціони, і як наслідок, Товариство було змушене забезпечувати викуп власної нафти для подальшої її передачі на переробку на Кременчуцькому НПЗ на давальницьких умовах та понесло додаткові витрати, пов’язані з монетизацією нафти. Чистий дохід від продажу газу склав 14,6 млрд грн, у тому числі 12,5 млрд грн – від реалізації газу 2006 року видобутку. Чистий дохід від реалізації нафтопродуктів в оптовому сегменті, отриманих внаслідок переробки власної нафти, зріс на 300 млн грн та становить 12,0 млрд грн. У роздрібному сегменті чистий дохід становив 5,4 млрд грн.

Показник собівартості реалізованої продукції склав 18,1 млрд грн.

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