ЄС готує заяву щодо змін у керівництві «Нафтогазу»

В ЄС заявили про серйозну стурбованість останніми змінами в керівництві НАК «Нафтогаз України» і готують з цього приводу окрему заяву.

Про це, як повідомляє «Європейська правда», на брифінгу у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер Стано.

«Справді, ми серйозно занепокоєні, невдовзі ми виступимо з широкою реакцією у формі заяви», — сказав він.

«На цей момент я можу сказати, що ми серйозно стурбовані цими останніми подіями у «Нафтогазі» і ми закликаємо керівництво України забезпечити, що управління державними підприємствами відбувалося у повній відповідності до засад корпоративного управління» — додав Стано.

Нагадаємо, кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Ухвалено рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія Нафтогаз України».