2021-05-05: На АЗС ціни зросли в середньому на 10 коп

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 5 травня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ суттєво зросли.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.39% (11.0 коп/л) до 27.77 грн/л, бензину А-95 євро — на 0.48% (14.0 коп/л) до 29.56 грн/л. Дизельне пальне євро зросло в ціні на 0.0% (1.0 коп/л) до 28.67 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 5 травня 2021 р не змінився в ціні — 15.78 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,4%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.77
|18.50
|0.39
|0.40
|Бензин А-95 євро
|29.56
|20.20
|0.48
|0.48
|Дизельне пальне
|28.67
|18.00
|0.05
|0.05
|Зріджений газ
|15.78
|11.15
|0.02
|-0.01
Довідково:
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