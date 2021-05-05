2021-05-05: Нафта Brent під час торгів пропонувалася по $69,35 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 69,35 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:27, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,68%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,13 долара за барель, додавши 0,67%.

У середу ціни на нафту виросли майже на 1%, збільшивши тим самим зростання за ніч після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США минулого тижня впали набагато більше, ніж очікувалося, що зміцнило оптимістичні погляди на попит на паливо в найбільшій економіці світу, пише Reuters.

Обидві базові марки у вівторок додали в ціні майже 2%.

Зростання цін на нафту до майже двомісячного максимуму був підтриманий розгортанням кампаній з вакцинації проти COVID-19 в Сполучених Штатах і Європі, що відкрило шлях до скасування локдаунів і відновлення авіаперельотів. Поки що це більш ніж компенсувало падіння попиту на паливо в Індії, яка бореться зі сплеском захворюваності.

«Investing.com» пише, вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 мск становила $ 69,4 за барель, що на $ 0,52 (0,75%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 1,32 (2%) — до $ 68,88 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 66,23 за барель, що на $ 0,54 (0,82%) вище рівня на закриття попередньої сесії. У вівторок вартість цих контрактів збільшилася на $ 1,2 (1,9%) — до $ 65,69 за барель. «Зараз варто уважно стежити за авіаційними перевезеннями, — зазначає аналітик WTRG Economics Джеймс Вільямс.