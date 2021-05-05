2021-05-05: В дрібному опті ціни на пальне суттєво зросли

5 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні ціни на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті значно зросли.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро збільшилася на 1.01% (27 коп/л) до 26.17 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день збільшилася на 0.87% (23 коп/л) до 27.32 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті зросло на 1.31% (31 коп/л) і вартує 24.05 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.44
|1.01
|1.33
|7.82
|Бензин А-95 євро
|27.32
|0.87
|1.13
|7.72
|Дизельне пальне
|24.05
|1.31
|1.25
|10.06
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