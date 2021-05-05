Борги українців за житлово-комунальні послуги складають понад 82 млрд грн

Обновлено: Май 05, 2021. Тэги: ,

Борги українців за житлово-комунальні послуги складають понад 82 млрд грн

Станом на 1 березня борг українців за житлово-комунальні послуги склав 82,1 млрд грн. Найбільші борги накопичилися традиційно за газ і гарячу воду, найменший борг – за вивезення сміття.

Про це пише «Слово і діло».

У цілому за рік у населення зросла заборгованість за всіма видами комунальних послуг. Станом на початок 2020 року за постачання і розподіл газу українці були винні 27 млрд 924,7 млн грн, на початку цього року – 31 млрд 508,9 млн (+12,8%). За тепло і гарячу воду заборгованість за рік зросла на 21,6% – з 19 млрд 846,1 млн грн до 24 млрд 139,8 млн грн.

Особливо сильно виріс борг за центральне водопостачання і водовідведення – на 24,8%: в січні 2020 року українці заборгували 4 млрд 573,5 млн грн, в січні цього року – 5 млрд 708,7 млн грн.

На 22,4% зріс борг населення за вивезення побутових відходів: у січні 2020-го борг становив 865,4 млн грн, в січні 2021-го – 1 млрд 59,5 млн. Заборгованість українців за постачання і розподіл електроенергії за рік збільшилася з 5 млрд 410,3 млн грн до 6 млрд 79,4 млн грн (+12,4%).

На 14,2% зріс борг за управління багатоквартирними будинками. Якщо на початку минулого року сума несплати становила 4 млрд 469,7 млн грн, то на початку 2021-го – 5 млрд 103,1 млн.

Станом на початок березня цього року українці заборгували 34 млрд 155,7 млн грн за доставку і розподілу газу (+19,3% порівняно з березнем 2020-го). Найбільші борги у жителів Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей. В цілому за рік борг зріс практично у всіх областей.

Раніше «Термінал» писав, що пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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