Енергоатом також попередив про збитки 3 млрд грн через зміну механізму PSO

Обновлено: Май 05, 2021. Тэги: ,

Енергоатом також попередив про збитки 3 млрд грн через зміну механізму PSO

ДП «НАЕК «Енергоатом» пропонує скасувати постанову кабінету міністрів  № 439, а дію попередньої моделі ПСО продовжити до 30 червня 2021 року.

Про це пише пресслужба НАЕК.

«28 квітня 2021 року, уряд за поданням Міненерго ухвалив постанову № 439, якою внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.Внесені й уже узаконені зміни містять норми, які не тільки не покращують, а й навпаки – ще більше дискримінують і обмежують роботу Енергоатому», — йдеться у повідомленні.

Так, рішенням уряду встановлюється, що розрахунки перед Енергоатомом за спожиту побутовими споживачами електроенергію здійснюватимуться за залишковим принципом – після сплати всіх тарифів: на передачу, розподіл і постачання. Якщо ж у підсумку ділення залишку грошових коштів на обсяг споживання населенням електроенергії окремі постачальники матимуть результат, менший, ніж 10 грн за 1 МВт-год, то ДП «НАЕК «Енергоатом» повинно компенсувати таким постачальникам грошові витрати.

Наразі лише у шести з 24 постачальників універсальних послуг (ПУП), з якими НАЕК повинна укласти договори, за результатами продажу електричної енергії населенню формується позитивний залишок грошових коштів для придбання продукції у Компанії. Решта ж постачальників мають від’ємне сальдо, тож потребуватимуть грошової компенсації з боку Енергоатому.

Читайте в «Терміналі», зміни, внесені урядом до порядку покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії, зобов’язали ПрАТ «Укргідроенерго» здійснювати купівлю електричної енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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