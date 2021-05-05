Енергоатом також попередив про збитки 3 млрд грн через зміну механізму PSO

ДП «НАЕК «Енергоатом» пропонує скасувати постанову кабінету міністрів № 439, а дію попередньої моделі ПСО продовжити до 30 червня 2021 року.

Про це пише пресслужба НАЕК.

«28 квітня 2021 року, уряд за поданням Міненерго ухвалив постанову № 439, якою внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.Внесені й уже узаконені зміни містять норми, які не тільки не покращують, а й навпаки – ще більше дискримінують і обмежують роботу Енергоатому», — йдеться у повідомленні.

Так, рішенням уряду встановлюється, що розрахунки перед Енергоатомом за спожиту побутовими споживачами електроенергію здійснюватимуться за залишковим принципом – після сплати всіх тарифів: на передачу, розподіл і постачання. Якщо ж у підсумку ділення залишку грошових коштів на обсяг споживання населенням електроенергії окремі постачальники матимуть результат, менший, ніж 10 грн за 1 МВт-год, то ДП «НАЕК «Енергоатом» повинно компенсувати таким постачальникам грошові витрати.

Наразі лише у шести з 24 постачальників універсальних послуг (ПУП), з якими НАЕК повинна укласти договори, за результатами продажу електричної енергії населенню формується позитивний залишок грошових коштів для придбання продукції у Компанії. Решта ж постачальників мають від’ємне сальдо, тож потребуватимуть грошової компенсації з боку Енергоатому.

Читайте в «Терміналі», зміни, внесені урядом до порядку покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії, зобов’язали ПрАТ «Укргідроенерго» здійснювати купівлю електричної енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС».