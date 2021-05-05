Меркель заявила про відсутність загальної оцінки з США по Північному потоку-2

Проект Північний потік-2 залишається питанням у відносинах між трансатлантичними партнерами, за яким немає загальної оцінки, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на конгресі «За орієнтоване в майбутнє трансатлантичне партнерство», організованому німецьким консервативним альянсом ХДС/ХСС.

Передає Прайм.

«Важливо, щоб і в майбутньому ми продовжували обмін з питань трансатлантичного партнерства, які, можливо, не відразу ведуть до загальної оцінки. До них зараз відноситься тема Північного потоку-2. Для мене важливо в цьому зв’язку, що щодо саме України у нас є спільна політика і що Україна, перш за все, в питаннях поставок або транзиту газу залишається важливим партнером», — сказала Меркель.

Раніше Термінал писав, що Меркель висловилася у ПАРЕ про Північний поток-2.