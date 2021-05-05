Зміни механізму PSO: Укргідроенерго отримає збитки у 2,3 млрд грн

Зміни, внесені урядом до порядку покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії, зобов’язали ПрАТ «Укргідроенерго» здійснювати купівлю електричної енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС».



Про це пише пресслужба компанії.

«Зміни… зобов’язали ПрАТ «Укргідроенерго» здійснювати купівлю електричної енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС», та продавати її за ціною близько 10 грн/МВт-год постачальникам універсальних послуг (ПУП) в «острові Бурштинської ТЕС» в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, які споживають електричну енергію на території цієї ж торгової зони. А також компенсувати всі витрати ПУПів, які не покриваються тарифом на електроенергію для побутових споживачів, у вигляді плати за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів», — йдеться у повідомленні.

У ПрАТ «Укргідроенерго» порахували, що збиток від продажу електричної енергії за новим механізмом PSO становить 2,3 млрд грн.

«Фактично ми отримали нову, так звану, фінансову модель PSO. Коли ми вимушені витрачати отриманий дохід компанії. Продавати дешевше, заради того, щоб купити дорожче у приватного виробника. Це не має нічого спільного з економікою і така модель не передбачає розвитку. Але це рішення акціонера і компанія вимушена його виконувати. Нагадаю, що це 9 ітерація змін PSO майже за півтора року, й при цьому не зрозуміло на який період будуть діяти нововведення», – зазначив заступник генерального директора з комерційної діяльності Укргідроенерго Богдан Сухецький.

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