2021-05-06: Ціни на нафту Brent наблиаються до $70 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 69,10 долара за барель.

Про це пише видання УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:28, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 65,67 долара за барель, додавши 0,06%.

Ціни на нафту виросли в четвер, компенсуючи раніші втрати, оскільки запаси нафти в Сполучених Штатах, найбільшому світовому споживачі нафти, впали більш різко, ніж очікувалося, на тлі того, як обсяги нафтопереробки зросли, а експорт збільшився, пише Reuters.

«Термінал» писав, ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 69,35 долара за барель.