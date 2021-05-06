2021-05-06: Ціни на стелах АЗС зросли

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 6 травня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ суттєво зросли.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.36% (10.0 коп/л) до 27.87 грн/л, бензину А-95 євро — на 0.48% (14.0 коп/л) до 29.70 грн/л. Дизельне пальне євро зросло в ціні на 0.16% (5.0 коп/л) до 28.72 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 6 травня 2021 р не змінився в ціні — 15.78 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,1%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|добаи, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.87
|18.50
|0.36
|0.76
|Бензин А-95 євро
|29.70
|20.20
|0.48
|0.96
|Дизельне пальне
|28.72
|18.00
|0.16
|0.20
|Зріджени1 газ
|15.78
|11.15
|0.00
|-0.00
Довідково:
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