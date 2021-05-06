2021-05-06: Дрібнооптові партії пального зросли в ціні

6 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні ціни на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті значно зросли.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро збільшилася на 0.22% (6 коп/л) до 26.49 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день збільшилася на 0.1% (3 коп/л) до 27.34 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті зросло на 0.33% (31 коп/л) і вартує 24.13 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.49
|0.22
|1.44
|7.18
|Бензин А-95 євро
|27.34
|0.10
|1.14
|6.87
|Дизельне пальне
|24.13
|0.33
|1.25
|10.37
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