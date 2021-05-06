ДТЕК Нафтогаз завершив буріння нової високодебітної свердловини

ДТЕК Нафтогаз завершив буріння свердловини №79 глибиною 5 450 м на Семиренківській ліцензійній ділянці та отримав приплив понад 460 тис кубометрів природного газу і 120 тисяч конденсату на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами компанії, виявити неосвоєну зону родовища, в межах якої пробурена розвідувальна свердловина, дозволив інноваційний комплекс геологорозвідувальних робіт, що включає як геологічні дослідження методом сиквенс-стратиграфічного аналізу, так і нові технології обробки геофізичної інформації.

«Наша компанія системно впроваджує новітні технології по всьому виробничому ланцюжку – від геологорозвідки і буріння до видобування і підготовки газу. Це дозволяє нам освоювати родовища зі складними гірничо-геологічними умовами і бурити високодебітні свердловини. Так, завдяки застосуванню сучасних технологій, із 2015 року ми додатково видобули 1,5 млрд куб м газу – це внесок ДТЕК Нафтогаз у досягнення енергонезалежності України»,-зазначив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

Результати робіт дозволили збільшити кількість покладів газу з 8 до 21, більша частина з яких мають літо-фаціальну природу або пов’язані з пастками стратиграфічного типу.

В компанії зазначають, що був розроблений і реалізований комплекс заходів із якісного розкриття продуктивних горизонтів із мінімальною репресією на пласт, а для облаштування забою та розмежування продуктивних горизонтів і зон підвищеного ризику обводнення використана система фільтрів і комбінованих пакерів.

Читайте в «Терміналі» також, ДТЕК Нафтогаз за період з 2015 по 2020 рр. видобув додатково майже 1,5 млрд куб. м газу і приростив близько 7 млрд куб. м запасів.

