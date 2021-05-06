НАК «Нафтогаз України» покращила фінансовий результат у першому кварталі 2021 року

За підсумками першого кварталу 2021 року НАК «Нафтогаз України» отримала 12,6 млрд грн чистого прибутку.

Повідомляє Нафтогаз.

Про це свідчать дані неаудійованої та неконсолідованої звітності Компанії.

Основною причиною покращення фінансового результату Нафтогазу став суттєвий ріст цін на природний газ на європейському та українському ринках у першому кварталі 2021 року порівняно із цінами як у попередньому кварталі, так і за аналогічний період минулого року.

«На жаль, сталість таких фінансових результатів національної компанії залишається під питанням, зокрема, через невирішеність фінансових проблем у всьому ланцюгу транспортування, розподілу і поставок газу кінцевим споживачам. За згаданий період ці традиційні проблеми лише посилились. Тому, як національна компанія, ми будемо проактивно пропонувати свою допомогу державі для вирішення цих проблем», — підкреслив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

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