НАК «Нафтогаз України» покращила фінансовий результат у першому кварталі 2021 року

Обновлено: Май 06, 2021. Тэги: ,

НАК «Нафтогаз України» покращила фінансовий результат у першому кварталі 2021 року

За підсумками першого кварталу 2021 року НАК «Нафтогаз України» отримала 12,6 млрд грн чистого прибутку.

Повідомляє Нафтогаз.

Про це свідчать дані неаудійованої та неконсолідованої звітності Компанії.

Основною причиною покращення фінансового результату Нафтогазу став суттєвий ріст цін на природний газ на європейському та українському ринках у першому кварталі 2021 року порівняно із цінами як у попередньому кварталі, так і за аналогічний період минулого року.

«На жаль, сталість таких фінансових результатів національної компанії залишається під питанням, зокрема, через невирішеність фінансових проблем у всьому ланцюгу транспортування, розподілу і поставок газу кінцевим споживачам. За згаданий період ці традиційні проблеми лише посилились. Тому, як національна компанія, ми будемо проактивно пропонувати свою допомогу державі для вирішення цих проблем», — підкреслив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

Читайте у Терміналі: 2020 рік був збитковим для Нафтогазу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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