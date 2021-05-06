НКРЕКП максимально оштрафувала «Київоблгаз»

Регулятор на засіданні ухвалив рішення щодо накладення штрафних санкцій на АТ «КИЇВОБЛГАЗ».

Про це пише пресслужба НКРЕКП.

Під час планової перевірки було встановлено, що підприємство допустило значну кількість порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання.

«Товариство не дотримувалось структури тарифу, не виконувало затверджені Регулятором інвестиційні програми, не здійснювало вчасно та у повному обсязі розрахунки з Оператором газотранспортної системи, порушувало терміни надання до Регулятора звітних даних, не виконало зобов’язання щодо встановлення лічильників газу значній кількості споживачів, не виконувало попередні рішення Регулятора тощо», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що крім того, АТ «КИЇВОБЛГАЗ» має багато зауважень щодо неналежного рівня надання споживачам послуг з розподілу природного газу, в тому числі й в частині приєднань до газових мереж. До Регулятора періодично надходили скарги на підприємство від споживачів щодо несвоєчасності приєднання, порушення вимог видачі технічних умов, стосовно інших порушень в роботі зі споживачами.

«Необхідно, щоб АТ «КИЇВОБЛГАЗ» стало взірцем серед газорозподільних підприємств. Для цього у Товариства є всі можливості. Проте воно допустило дуже багато суттєвих порушень. Щоб у подальшому не було таких порушень, підприємство має зараз понести відповідальність. Тому Регулятор сьогодні накладає на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» максимальний штраф у розмірі 850 тис грн», — наголосив Голова Регулятора В.Тарасюк під час розгляду цього питання на засіданні.