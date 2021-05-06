НКРЕКП максимально оштрафувала «Київоблгаз»

Обновлено: Май 06, 2021. Тэги: ,

НКРЕКП максимально оштрафувала «Київоблгаз»

Регулятор на  засіданні ухвалив рішення щодо накладення штрафних санкцій на АТ «КИЇВОБЛГАЗ».

Про це пише пресслужба НКРЕКП.

Під час планової перевірки було встановлено, що підприємство допустило значну кількість порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання.

«Товариство не дотримувалось структури тарифу, не виконувало затверджені Регулятором інвестиційні програми, не здійснювало вчасно та у повному обсязі розрахунки з Оператором газотранспортної системи, порушувало терміни надання до Регулятора звітних даних, не виконало зобов’язання щодо встановлення лічильників газу значній кількості споживачів, не виконувало попередні рішення Регулятора тощо», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що крім того, АТ «КИЇВОБЛГАЗ» має багато зауважень щодо неналежного рівня надання споживачам послуг з розподілу природного газу, в тому числі й в частині приєднань до газових мереж. До Регулятора періодично надходили скарги на підприємство від споживачів щодо несвоєчасності приєднання, порушення вимог видачі технічних умов, стосовно інших порушень в роботі зі споживачами.

«Необхідно, щоб АТ «КИЇВОБЛГАЗ» стало взірцем серед газорозподільних підприємств. Для цього у Товариства є всі можливості. Проте воно допустило дуже багато суттєвих порушень. Щоб у подальшому не було таких порушень, підприємство має зараз понести відповідальність. Тому Регулятор сьогодні накладає на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» максимальний штраф у розмірі 850 тис грн», — наголосив Голова Регулятора В.Тарасюк під час розгляду цього питання на засіданні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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