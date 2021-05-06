Перший енергоблок БелАЕС знову включений в мережу

Перший енергоблок Білоруської АЕС включений в мережу.
Передає БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики РБ.
«6 травня о 14.48 перший енергоблок Білоруської атомної електростанції включений в мережу після проведення регламентних робот, передбачених етапом дослідно-промислової експлуатації. Фахівці приступили до комплексного випробування обладнання енергоблоку на номінальному рівні потужності реакторної установки, яке триватиме протягом 15 діб», — розповіли в прес-службі.
Комплексне випробування завершить етап дослідно-промислової експлуатації блоку.
Раніше Термінал писав, що Україна і Литва домовилися координувати політику стосовно Білоруської АЕС.