УЕБ: Центренерго продав більше 90% від виставленого обсягу е/е

Компанія «Центренерго» продала 93% від запропонованих обсягів електричної енергії базового навантаження на загальну суму 243 млн гривень на майданчику «Української енергетичної біржі».

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія виставила на продаж 2 позиції – «базу» потужністю 100 МВт на 8-31 травня загальним обсягом 57 600 МВт та «базу» потужністю 50 МВт на червень-серпень загальним обсягом 146 400 МВт.

За першою позицією компанія продала 75 лотів обсягом 43 200 МВт на суму 54,7 млн гривень без ПДВ. Середньозважена ціна лоту становила 1265,75 грн/МВт. В торгах взяли участь 14 учасників, з них 8 стали переможцями аукціонів.

Крім того, ПАТ “Центренерго” реалізував 50 МВт базового графіка з періодом відпуску з 01 червня по 30 вересня 2021 року загальним обсягом 146 400 МВт.

У компанії відзначають, що середньозважена ціна реалізованої електроенергії становила 1285,22 грн. за МВт.г. Компанія продала весь обсяг електроенергії на загальну суму 188,156 млн гривень без ПДВ. В торгах взяли участь 9 компаній, 7 з яких стали переможцями аукціонів.