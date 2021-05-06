УЕБ: Центренерго продав більше 90% від виставленого обсягу е/е

Обновлено: Май 06, 2021. Тэги: , , ,

УЕБ: Центренерго продав більше 90% від виставленого обсягу е/е

Компанія «Центренерго» продала  93% від запропонованих обсягів електричної енергії базового навантаження  на загальну суму 243 млн гривень на майданчику «Української енергетичної біржі».

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія виставила на  продаж  2 позиції – «базу» потужністю 100 МВт на 8-31 травня  загальним обсягом 57 600 МВт та «базу» потужністю 50 МВт на червень-серпень загальним обсягом 146 400 МВт.

За першою позицією компанія продала 75 лотів обсягом 43 200 МВт на суму 54,7 млн гривень без ПДВ. Середньозважена ціна  лоту становила 1265,75 грн/МВт. В торгах взяли участь 14 учасників, з них 8 стали переможцями аукціонів.

Крім того, ПАТ “Центренерго” реалізував 50 МВт базового графіка з періодом відпуску з 01 червня по 30 вересня 2021 року загальним обсягом 146 400 МВт.

У компанії відзначають, що  середньозважена ціна реалізованої електроенергії становила 1285,22 грн. за МВт.г. Компанія продала весь обсяг електроенергії на загальну суму 188,156 млн  гривень без ПДВ.   В торгах взяли участь 9 компаній, 7 з яких стали переможцями аукціонів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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