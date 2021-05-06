Укренерго пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 21%

Укренерго запрошує зацікавлені сторони, у тому числі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, надавати свої зауваження та пропозиції до проєкту тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2021 рік.



«Укренерго» зазначає, що в діючий тариф включені витрати на виплату відсотків за кредитами, отриманими у «Ощадбанку» і «Укргазбанку». Витрати по кредиту «Укрексімбанку» включені не були, оскільки цей кредит був отриманий тільки 31 березня. Про це пише пресслужба Укренерго.«Укренерго» зазначає, що в діючий тариф включені витрати на виплату відсотків за кредитами, отриманими у «Ощадбанку» і «Укргазбанку». Витрати по кредиту «Укрексімбанку» включені не були, оскільки цей кредит був отриманий тільки 31 березня.

Зокрема, НЕК «Укренерго» пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії для компанії з 1 серпня на 61,62 грн / МВт-год (на 21%) — до 355,55 грн за МВт-год.

«За результатами проведених розрахунків тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи на 2021 з 01.08.2021 року складе 355,55 грн. / МВт-год. і збільшується на 61,62 грн. / МВт-год. в порівнянні з тарифом, затвердженим Постановою НКРЕКП від 09.12.2020 № 2353 (зі змінами) (293,93 грн. / МВт-год), або на 21,0% », — йдеться в проєкті.

Укренерго обґрунтовує необхідність підвищення тарифу збільшенням витрат на сировину і допоміжні матеріали на 20,21 млн гривень, електроенергію для господарських потреб — на 19,42 млн гривень, інші операційні витрати — на 54,69 млн гривень.

Крім того, в проєкт структури тарифу включені фінансові витрати за договором кредитної лінії від 30 грудня 2020 року, між НЕК «Укренерго» та АТ «Укрексімбанк» на суму 964,3 млн гривень.

Читайте в «Терміналі», Верховна Рада 15 квітня ухвалила законопроєкт №3364-1 (д), який дозволяє сертифікувати НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

