Укренерго пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 21%

Обновлено: Май 06, 2021. Тэги: ,

Укренерго пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 21%

Укренерго запрошує зацікавлені сторони, у тому числі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, надавати свої зауваження та пропозиції до проєкту тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2021 рік.

Про це пише пресслужба Укренерго.
«Укренерго» зазначає, що в діючий тариф включені витрати на виплату відсотків за кредитами, отриманими у «Ощадбанку» і «Укргазбанку». Витрати по кредиту «Укрексімбанку» включені не були, оскільки цей кредит був отриманий тільки 31 березня.

Зокрема, НЕК «Укренерго» пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії для компанії з 1 серпня на 61,62 грн / МВт-год (на 21%) — до 355,55 грн за МВт-год.

«За результатами проведених розрахунків тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи на 2021 з 01.08.2021 року складе 355,55 грн. / МВт-год. і збільшується на 61,62 грн. / МВт-год. в порівнянні з тарифом, затвердженим Постановою НКРЕКП від 09.12.2020 № 2353 (зі змінами) (293,93 грн. / МВт-год), або на 21,0% », — йдеться в проєкті.

Укренерго обґрунтовує необхідність підвищення тарифу збільшенням витрат на сировину і допоміжні матеріали на 20,21 млн гривень, електроенергію для господарських потреб — на 19,42 млн гривень, інші операційні витрати — на 54,69 млн гривень.

Крім того, в проєкт структури тарифу включені фінансові витрати за договором кредитної лінії від 30 грудня 2020 року, між НЕК «Укренерго» та АТ «Укрексімбанк» на суму 964,3 млн гривень.

Читайте в «Терміналі», Верховна Рада 15 квітня ухвалила  законопроєкт №3364-1 (д), який дозволяє сертифікувати НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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