2021-05-07: Ціни на нафту Brent в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 68,47 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 9:08, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,56%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 65,07 долара за барель, додавши 0,56%.

Ціни на нафту відновилися після падіння на 1% на попередній сесії на тлі сприятливих економічних даних з Китаю і США, попри те, що пандемія в Індії обмежила ріст цін, пише Reuters.

У Китаї зростання експорту прискорилося у квітні, у той час, як сектор послуг розширився, хоч і очікувалося уповільнення зростання другої за величиною економіки світу, як показали опубліковані в п’ятницю дані.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI зросли в ході азійської сесії в п’ятницю, пише «Investing.com».

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в червні торгуються за ціною $64,91 За барель, на момент написання даного коментаря піднявшись на 0,31%. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні $62,95. Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, знизився на 0,08% і торгується на позначці $ 90,865. Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням в липні виріс на 0,28%, досягнувши позначки $ 68,28 за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 3,37 дол. за барель.