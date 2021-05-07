Держсек США: «Північний потік-2″ — це просування російських інтересів у Європі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що газопровід «Північний потік-2» – це просування російських інтересів у Європі й загроза для України.
Про це пише BBC Україна.
«Байден чітко заявляв [...] – газопровід – це погана ідея. Він просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки – не бути залежними від однієї країни, у цьому випадку Росії. І звісно це (газопровід – ред.) є згубним для України, Польщі та інших європейських держав», – сказав Блінкен.
«Термінал» писав, проєкт Північний потік-2 залишається питанням у відносинах між трансатлантичними партнерами, за яким немає загальної оцінки, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на конгресі «За орієнтоване в майбутнє трансатлантичне партнерство», організованому німецьким консервативним альянсом ХДС/ХСС.