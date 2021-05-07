Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію на червень та липень

Державне підприємство «Гарантований покупець» успішно реалізувало повний обсяг електричної енергії з відновлювальних джерел, виставлений на торги. Два аукціони відбулися 6 травня 2021 року на ТБ «Українська енергетична біржа».
Повідомляє Гарантований покупець.
Всього підприємство продало 518 тисяч МВт•год «зеленої» електроенергії. Періодом постачання – червень та липень. Загальна вартість проданої електроенергії – близько 768 млн грн (з ПДВ).
Результатами продуктивного аукціону стали такі середньозважені ціни на денне навантаження для окремих годин доби:
- 1241 грн/МВт•год – на електроенергію червня;
- 1231 грн/МВт•год – на електроенергію липня.
При цьому, за даними Оператора ринку, середньозважена ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» в ОЕС України на 7 травня – 970 грн/МВт•год. Переможцями аукціонів стали 15 компаній на кожних торгах.
Читайте у Терміналі: Гарантований покупець повністю розрахувався за «зелену» електроенергію, вироблену у першій декаді квітня.