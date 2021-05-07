Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію на червень та липень

Обновлено: Май 07, 2021. Тэги: , ,

Гарантований покупець продав «зелену» електроенергію на червень та липень

Державне підприємство «Гарантований покупець» успішно реалізувало повний обсяг електричної енергії з відновлювальних джерел, виставлений на торги. Два аукціони відбулися 6 травня 2021 року на ТБ «Українська енергетична біржа».

Повідомляє Гарантований покупець.

Всього підприємство продало 518 тисяч МВт•год «зеленої» електроенергії. Періодом постачання – червень та липень. Загальна вартість проданої електроенергії – близько 768 млн грн (з ПДВ).

Результатами продуктивного аукціону стали такі середньозважені ціни на денне навантаження для окремих годин доби:

  • 1241 грн/МВт•год – на електроенергію червня;
  • 1231 грн/МВт•год – на електроенергію липня.

 При цьому, за даними Оператора ринку, середньозважена ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» в ОЕС України на 7 травня – 970 грн/МВт•год. Переможцями аукціонів стали 15 компаній на кожних торгах.

Читайте у Терміналі: Гарантований покупець повністю розрахувався за «зелену» електроенергію, вироблену у першій декаді квітня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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