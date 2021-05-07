Газ в Європі подорожчав до $ 311 / тис. куб. м

Обновлено: Май 07, 2021. Тэги: ,

Газ в Європі подорожчав до $ 311 / тис. куб. м
Спотова ціна на газ в Європі трохи втратила динаміку, але все ж додала за черговий день в ціні більш відсотка.

Про це пише Інтерфакс.

До звичних складовою зростання (дефіцит поставок СПГ і трубопровідного газу, прохолодна погода) додалися літні планові ремонти на норвезьких родовищах. У Норвегії до кінця червня на профілактику зупинено родовище Asgard (забезпечує видобуток 21 млн кубів на добу), на 10 днів зупинилося родовище Karsto (20 млн куб. М за добу).
Ціна газу з поставкою в п’ятницю на хабі TTF в Нідерландах зросла до $ 311 за тисячу кубометрів, що є максимальним значенням з 13 січня (тоді європейська ціна злітала до $ 335 слідом за ажіотажним злетом котирувань в Азії). Але й оновлення цього піку вже не представляється недосяжним.
З початку року середня ціна контракту «на день вперед» на TTF склала $ 240 за тисячу кубометрів. До бюджету «Газпрому» на 2021 року закладена середня ціна експорту газу в далеке зарубіжжя в $ 170 за тисячу кубів. Понад 80% продажів «Газпрому» до Європи зараз здійснюються за спотовими індексами різного тимчасового базису.
Холодна погода не залишає газовикам ресурсів на закачку газу в підземні сховища до майбутньої зими. За даними Gas Infrastructure Europe, за газові добу 5 травня різко виріс відбір газу зі сховищ, ледь не перевищивши скромне закачування. «Газпром» (MOEX: GAZP) на своїх потужностях зберігання в Німеччині та Австрії продовжує активний відбір газу.
«Термінал» писав, газ в Європі за першу декаду березня подорожчав на 10%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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