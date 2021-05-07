Газ в Європі подорожчав до $ 311 / тис. куб. м

Спотова ціна на газ в Європі трохи втратила динаміку, але все ж додала за черговий день в ціні більш відсотка.

Про це пише Інтерфакс.

До звичних складовою зростання (дефіцит поставок СПГ і трубопровідного газу, прохолодна погода) додалися літні планові ремонти на норвезьких родовищах. У Норвегії до кінця червня на профілактику зупинено родовище Asgard (забезпечує видобуток 21 млн кубів на добу), на 10 днів зупинилося родовище Karsto (20 млн куб. М за добу).

Ціна газу з поставкою в п’ятницю на хабі TTF в Нідерландах зросла до $ 311 за тисячу кубометрів, що є максимальним значенням з 13 січня (тоді європейська ціна злітала до $ 335 слідом за ажіотажним злетом котирувань в Азії). Але й оновлення цього піку вже не представляється недосяжним.

З початку року середня ціна контракту «на день вперед» на TTF склала $ 240 за тисячу кубометрів. До бюджету «Газпрому» на 2021 року закладена середня ціна експорту газу в далеке зарубіжжя в $ 170 за тисячу кубів. Понад 80% продажів «Газпрому» до Європи зараз здійснюються за спотовими індексами різного тимчасового базису.

Холодна погода не залишає газовикам ресурсів на закачку газу в підземні сховища до майбутньої зими. За даними Gas Infrastructure Europe, за газові добу 5 травня різко виріс відбір газу зі сховищ, ледь не перевищивши скромне закачування. «Газпром» (MOEX: GAZP) на своїх потужностях зберігання в Німеччині та Австрії продовжує активний відбір газу.