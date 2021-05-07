Облгази заборгували ОГТСУ 9,8 млрд грн

Загальна заборгованість облгазів перед ТОВ «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» та нарахування до сплати становлять 9,8 млрд грн.

Про це у Фейсбуці написала пресслужба ОГТСУ.

Зазначається, що за минулий тиждень товариство отримало 9,7 млн грн, тобто менш як 1% від загального боргу. Крім цього, 6 травня компанія «Кременчукгаз» погасила 5,6 млн грн заборгованості за січень.

У пресслужбі заявили, що майже чверть операторів газорозподільних мереж (ГРМ) намагаються вчасно розраховуватися за утворені негативні небаланси. Решта – системно накопичує борги.

«Постає питання щодо цільового використання тарифних коштів, адже в тарифі майже 50% – це кошти на виробничо-технологічні витрати (ВТВ). І населення їх справно сплачує», – наголосив «Оператор ГТС».

«Термінал» писав, ОГТСУ отримав понад 20 млрд грн чистого прибутку в 2020.