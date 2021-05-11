2021-05-11: Ціни на нафту коливаються через кібератаки на американський нафтопровід

Обновлено: Май 11, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-05-11: Ціни на нафту коливаються через кібератаки на американський нафтопровід

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні під час торгів змінилися в ціні до 67,72 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:19, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,88%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,37 долара за барель, втративши 0,85%.

Ціни на нафту впали у вівторок, оскільки перспектива того, що основний бензопровід на східному узбережжі США залишиться закритим до кінця цього тижня, що призвело до скорочення виробництва деякими американськими нафтопереробними підприємствами на узбережжі Мексиканської затоки, що знизило їх апетит щодо нафти, пише Reuters.

Компанія Colonial Pipeline, яка транспортує понад 2,5 мільйона барелів на добу бензину, дизельного і реактивного палива, відключила свою мережу в п’ятницю після того, як потрапила під кібератаку.

Ціни знижуються на тлі поступового відновлення роботи системи трубопроводів Colonial Pipeline Co, пише «Investing.com».
Colonial, яка була змушена призупинити операції в минулу п’ятницю через хакерську атаку, повідомила в понеділок, що розраховує відновити основну частину операцій до кінця поточного тижня.
Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 мск становила $ 67,72 за барель, що на $ 0,6 (0,88%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $ 0,04 (менш як 0,1%) — до $ 68,32 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 64,36 за барель, що на $ 0,56 (0,86%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,02 (0,03%) — до $ 64,92 за барель. Вчора ціна Brent підіймалася до $ 69,2 за барель, WTI — до $ 65,75 за барель через перебої в роботі трубопроводів Colonial.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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