Центренерго та Українська енергетична біржа уклали Меморандум про співробітництво

ПАТ «Центренерго» та ТБ «Українська енергетична біржа» уклали Меморандум про взаємодію та співробітництво, що засвідчує намір ПАТ «Центренерго» реалізовувати на аукціонах ТБ «УЕБ» значний обсяг виробленої електроенергії.
Інформує Центренерго.
Меморандумом затверджено графік продажів ПАТ «Центренерго», яким передбачено у період з 14 травня по 21 липня поточного року проведення 10 аукціонів продажу електроенергії базового навантаження з різним графіком постачання, 7 з яких мають відбутися вже до кінця травня. Крім того, 17 травня відбудеться аукціон з продажу електроенергії пікового навантаження (з 8:00 до 23:00) у період червня — вересня.
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