Державне підприємство «Оператор ринку» збільшило прибуток

Державне підприємство «Оператор ринку» за підсумком першого кварталу 2021 року отримало 19,8 мільйонів гривень чистого прибутку.

Повідомляє Оператор ринку.

За аналогічний період минулого року ця цифра становила 7,7 мільйонів гривень. Про це зазначається у звіті про фінансові результати підприємства за І квартал 2021 року, складеного відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з документом, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, ДП «Оператор ринку» за І квартал 2021 року склав 82,3 млн.грн., за аналогічний період минулого року – 63,1 млн. грн. Собівартість реалізованих послуг становила 14,9 млн. грн, у цьому ж періоді минулого року – 10,4 млн. грн.

Раніше Термінал писав, що ДП «Оператор ринку» провело аудит фінансової звітності за 2020 рік.